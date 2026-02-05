В лесу под Новороссийском обнаружили минометные мины времен ВОВ

Минометные мины времен Великой Отечественной войны были обнаружены в лесном массиве села Васильевка под Новороссийском. Об этом 5 февраля сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава Новороссийска заявил, что боеприпасы периода ВОВ ликвидировали сотрудники Донского спасательного центра МЧС России. Транспортировку минометных мин до полигона организовали представители ГО и ЧС, МЧС, полиции и экстренных служб города-героя.

София Моисеенко