На Дону для сектора креативных индустрий создадут отдельный реестр

В Ростовской области планируют создать официальный реестр субъектов креативных индустрий. Это позволит предпринимателям получать адресные меры поддержки. Об этом на пресс-конференции в ТАСС Юг сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев.

В пресс-конференции, посвященной открытию клуба продюсеров креативных индустрий в регионе, принял участие амбассадор клуба, актер театра, кино и телевидения Павел Деревянко.

«Мы определились, что такое креативный и что такое некреативный — через общий классификатор экономической деятельности (ОКВЭД). Сейчас запущена работа по созданию реестра субъектов креативных индустрий. Именно для тех, кто войдет в этот реестр, будут появляться дополнительные преференции», – рассказал Алексей Господарев.

Работа на реестр субъектов креативных индустрий будет вестись до 2030 года. За это время власти региона намерены значительно увеличить долю творческого сектора в валовом региональном продукте. Ожидается, что этот показатель возрастет более чем в два раза: с 2,3% до 6%.

Во время пресс-конференции актер Павел Деревянко заявил о намерении организовать в Таганроге семейный фестиваль.

«У нас есть название уже, логотип — "Семейное древо". Хочется сделать это 10 мая. Если будет разрешение на проведение культурно-массовых мероприятий, то 10 мая мы уже попробуем сделать это в Таганроге на Пушкинской набережной»,— отметил актер.

Наталья Белоштейн