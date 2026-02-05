Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге возбудили дело из-за затопления подвалов многоэтажного дома

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за систематического затопления подвалов в доме на ул. Пальмиро Тольятти в Таганроге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для возбуждения дела по стали публикации в социальных сетях о регулярном подтоплении подвальных помещений дома №242. Причиной аварийной ситуации называют неисправность общедомовой канализационной системы.

Жильцы многократно обращались к ответственным за содержание имущества и инженерных коммуникаций, однако необходимые меры для ликвидации аварии приняты не были. Это создало опасность для безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

В ходе расследования следователи проведут комплекс процессуальных мероприятий для выявления конкретных лиц, отвечающих за состояние инженерных сетей и ликвидацию аварийной ситуации. Их действиям будет дана правовая оценка.

Валентина Любашенко

