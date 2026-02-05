В Геленджике зафиксировали около 14 тысяч нарушений ПДД в 2025 году

Наиболее частым нарушением дорожного движения в Геленджике по итогам 2025 года стал выезд на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта, ссылаясь на заседание комиссии по БДД.

За 12 месяцев 2025 года в Геленджике зарегистрировали 148 ДТП, в январе 2026 года на территории муниципалитета произошло четыре аварии. ДПС и ГИБДД фиксировали выезд на полосу встречного движения 1706 раз за прошлый год, также водители допустили 526 нарушений при перевозке детей и 393 факта несоблюдения очередности проезда. Пешеходы в Геленджике стали виновниками 1120 дорожно-транспортных происшествий.

Участники совещания обсудили зимнее состояние дорог Геленджика и дали поручение перевозчикам своевременно устанавливать зимнюю резину. Также водители пассажирских транспортных средств и такси обязаны правильно оформлять путевую документацию перед выходом на линию.

София Моисеенко