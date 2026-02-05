Аренда однокомнатных квартир в Ростове подешевела на 7,1% за год

В Ростове-на-Дону стоимость аренды однокомнатной квартиры в январе упала на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28,4 тыс. руб. в месяц. Такие данные привели в «РБК Недвижимость», ссылаясь на исследование федерального агентства недвижимости «Этажи».

По информации аналитиков, Ростов занял четвертое место среди городов-миллионников по темпам снижения арендных ставок. Больше всего цены упали в Омске — на 8,4% до 23,1 тыс. руб. На втором месте Челябинск с показателем минус 8,2%, на третьем — Воронеж с падением на 7,4%.

Снижение в диапазоне от 1% до 5% зафиксировали в Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. Даже в столичных городах наметилось снижение: в Москве на 0,6%, в Санкт-Петербурге на 1%.

Против тренда пошли только два города. В Уфе аренда подорожала на 1,7%, в Перми — на 0,5%.

«Объем предложения вырос, а спрос стал более умеренным. Конкуренция между арендодателями привела к снижению средних ставок»,— объяснила директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова.

По мнению экспертов, рост предложения связан с новоселами, которые получили ключи от квартир, приобретенных по льготной ипотеке

Валентина Любашенко