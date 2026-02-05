Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Железноводске утвердили границы ОКН «Поселение Селитренные Скалы»

Утверждены границы объекта культурного наследия (ОКН) «Поселение Селитренные Скалы» в Железноводске. Приказ об этом, вступивший в силу 30 января 2026 года, опубликован управлением по охране объектов культурного наследия Ставропольского края.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поселение имеет сложную многоугольную форму. Анализ культурного слоя и находок показывает, что этот памятник представляет собой совокупность поселений, существовавших в разные исторические эпохи.

Наталья Белоштейн

