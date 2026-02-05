Военно-морская база проведет учения в порту Новороссийска 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, в акватории порта Новороссийска состоятся учения военно-морской базы с применением стрельб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Тренировочные мероприятия НВМБ пройдут с 09:00 до 13:00. Во время их проведения дежурные силы военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров с применением стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.

В период учений в акватории Новороссийска запрещается движение маломерных судов и плавательных средств, ограничения распространяются также на водолазные спуски и все виды подводных работ.

София Моисеенко