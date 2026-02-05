Днем 5 февраля над Ростовской областью сбиты девять беспилотников

В Ростовской области 5 февраля с 08:00 до 13: 00 ПВО перехватила и уничтожила девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на Дону в ночь на 5 февраля были уничтожены около 30 беспилотников в 12 муниципалитетах.

Кроме Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Новошахтинска и Азовского района, дроны сбиты в Неклиновском, Октябрьском сельском, Каменском, Красносулинском, Зерноградском районах, городе Каменске-Шахтинском и Шахтах.

Наталья Белоштейн