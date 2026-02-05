Срок строительства воронежского элеватора группы «Благо» сдвинулся до 2038 года

Элеватор объемом 160 куб. м на 60 тыс. т единовременного хранения семян подсолнечника в Верхнехавском районе Воронежской области группа компаний «Благо» Аркадия Фосмана планирует построить к 2038 году. Об этом свидетельствуют изменения, которые Воронежская областная дума внесла в перечень особо значимых инвестиционных проектов. Прежде предполагалось, что работы завершатся к 2035 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сумма инвестиций при этом увеличилась с 2,2 до 2,3 млрд руб. Строительство элеватора в Верхней Хаве началось в апреле 2022 года. В облправительстве рассчитывают на создание 63 рабочих мест. Элеватор строится рядом с действующими хранилищами завода в Верхней Хаве. Финансовым партнером выступает Росагролизинг, генподрядчиком — «Сельмашсервис» (структура «Воронежсельмаша»).

Юрий Голубь