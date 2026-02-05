Поезд Москва — Ростов отправится на три часа позже из-за схода вагонов

И-за схода вагонов с бензином на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области изменилось время отправления поезда №20 Москва — Ростов. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Состав отправится 5 февраля не ранее 22:00 вместо 18:40 5 февраля.

Как отметили в пресс-службе компании, пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, будут обеспечиваться питанием.

Как ранее сообщил «Ъ», накануне в 15:34 в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов с бензином. После этого загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом. Предварительно, никто не пострадал.

Наталья Белоштейн