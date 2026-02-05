Приговор в отношении бывшего замглавы Геленджика Павла Блинова вступил в силу

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменений приговор Геленджикского городского суда в отношении бывшего замглавы Геленджика Павла Блинова. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, Павел Блинов, являясь заместителем главы курорта с июля 2019 года, вместе со знакомым организовал бизнес по обслуживанию зон отдыха на пляжных территориях в Кабардинке. Выбранный участок был занят другим предпринимателем, который благоустроил пляж и работал в соответствии с договором аренды, заключенным с муниципалитетом. Павел Блинов потребовал добровольно расторгнуть договор, на что бизнесмен ответил отказом.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, экс-заместитель главы Геленджика создал условия для расторжения договора в одностороннем порядке, зафиксировав якобы существенные нарушения в деятельности предпринимателя. Дальнейшее использование пляжного участка было возможно посредством передачи его в пользование МУП «Александрия», которое имеет полномочия заключать договоры о совместной деятельности с третьими лицами.

Блинов потребовал от директора предприятия заключить такой договор, а после отказа руководитель организации был уволен. Впоследствии бывший замглавы Геленджика утвердил на должность директора лояльного человека, и тот после заключения контракта был обязан делить прибыль с предприятием, но не соблюдал условия под покровительством подсудимого. Нарушенные права предпринимателя, с которым мэрия Геленджика расторгла договор, были восстановлены в марте 2021 года по решению Геленджикского городского суда.

В ходе следствия было установлено, что Павел Блинов с декабря 2019 года по август 2020 года, превышая должностные полномочия, предоставил третьим лицам право безвозмездного пользования объектами недвижимости муниципальной собственности. Предприятие получило имущественный ущерб более 1,2 млн руб.

Павлу Блинову вынесли наказание в виде лишения свободы на три года в колонии-поселении. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.

