Эксперты объяснили сокращение поголовья овец на Дону падением спроса на шерсть

В Ростовской области падает спрос на овечью шерсть, в связи с чем агропромышленный комплекс переориентируется на мясное производство. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона по итогам круглого стола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По данным Ростовстата, на 1 января 2026 года численность овец и коз в регионе составляет 486,4 тыс. голов, что почти на 38% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Председатель комитета легкой промышленности «ОПОРА России» в Ростовской области Инга Гладнева считает, что проблема с овечьей шерстью на Дону — это не кризис спроса, а «крах целой экономической модели», заявила она в разговоре с «Ъ-Ростов». По мнению эксперта, поголовье овец стремительно сокращается, потому что их шерсть как товар «мертва», а ее закупочная цена составляет менее 100 руб. за кг, что не окупает даже стрижку.

Кроме того, наблюдается и дефицит спроса. Так, ростовская шерсть сегодня не востребована нигде: в регионе нет перерабатывающей промышленности, а государственная поддержка шерстяных кластеров не реализуется на Дону, фокусируясь на производствах Северном Кавказе, отмечает госпожа Гладнева.

«Это сырье — классический пример низколиквидного продукта, который дорого получить и некому продать. Поэтому стратегия АПК логична и единственно верна. Переориентация на мясо — это не прихоть, а вынужденное выживание отрасли. Пока экспорт баранины растет, шерсть останется убыточным балластом. Чтобы ее реанимировать, нужны не субсидии на заготовку, а инвестиции в глубокую переработку здесь, на месте, чтобы превращать сырье в готовый продукт. Без этого шерстяное овцеводство в регионе имеет историческое, но не экономическое будущее», — заключила она.

Константин Соловьев