На Дону доходы от штрафов, выявленных фотофиксацией удвоились за год

В Ростовской области штрафы за нарушения ПДД, выявленные камерами фотофиксации, принесли бюджету 5 млрд руб. — почти вдвое больше показателя прошлого года. Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

По словам госпожи Беликовой, за год на дорогах области было зафиксировано 4,5 млн нарушений ПДД, что почти на четверть превышает прошлогодний показатель в 3,6 млн случаев.

В настоящее время в регионе работают 365 комплексов фиксации ПДД: 237 в стационарном режиме и 128 в передвижном и мобильном форматах.

«В 2026 году в Ростовской области в рамках концессионного соглашения планируется установка дополнительных 400 комплексов фотовидеофиксации правил дорожного движения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог», — добавила Беликова.

Валентина Любашенко