Пятилетние налоговые льготы дали всем особо значимым воронежским инвестпроектам

Все организации, которые реализуют особо значимые инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств и объектов недвижимости в Воронежской области, на пять лет освободили от налога на имущество. Необходимые изменения в закон «О налоге на имущество организаций» внесла Воронежская областная дума.

Прежняя редакция документа освобождала такие компании от налога на три года. Для пятилетних льгот ставились дополнительные условия: темп роста производительности труда не ниже 5% в год, рост заработной платы, вдвое опережающий инфляцию, увеличение количества рабочих мест, рост объема производства в натуральном выражении не менее 10% в год.

До сих пор пятилетние льготы были предоставлены шести организациям, при том что всего в области особо значимые инвестпроекты с общими вложениями в 15 млрд руб. реализуют 36 компаний.

Законопроект внес в парламент губернатор Александр Гусев. Мера объясняется необходимостью активизировать модернизацию производства, защитить права, интересы и имущество предпринимателей, создать благоприятный инвестклимат, повысить инновационную активность бизнеса, увеличить объем инвестиций в основной капитал до 12,5 млрд руб. ежегодно.

Юрий Голубь