Светлану Маслову утвердили на пост главы Анапы

Совет курорта Анапа утвердил на должность мэра Светлану Маслову, которая ранее занимала пост заместителя председателя Совета министров Крыма. За ее кандидатуру проголосовали 28 депутатов городского совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Двое других претендентов на должность получили значительно меньше голосов. Руководитель медиагруппы «Анапа» Никита Бойко и глава Виноградного сельского округа Александр Кудаев набрали по два голоса каждый.

Кандидатуру Светланы Масловой поддержал Президиум регионального политического совета партии «Единая Россия». В конце января она покинула должность в крымском правительстве по собственной инициативе.

Светлана Маслова родилась в Анапе. Образование получила в Калининградском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства по специальности «экономист». В прошлом руководила администрацией Калининграда, а с 2020 года работала заместителем председателя Совета министров Крыма.

Алина Зорина