Ставропольские многодетные матери получили увеличение пенсий с января

Социальный фонд России по Ставропольскому краю произвел перерасчет пенсий более чем 6 тысячам матерей, воспитавших пять и более детей, в соответствии с новым законом, расширившим права многодетных женщин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации регионального отделения СФР, с 1 января 2026 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве. Теперь при назначении пенсии учитывается период ухода за всеми детьми независимо от их количества. Ранее в трудовой стаж включали уход максимум за четырьмя детьми.

Помимо зачета стажа, женщинам начисляют пенсионные баллы: за полтора года ухода за первенцем — 2,7 балла, за вторым ребенком — 5,4 балла, за третьим и последующими — 8,1 балла.

Нововведения касаются как получательниц выплат, так и женщин, планирующих выход на пенсию с 2026 года. Оформляющим пенсию с начала текущего года все периоды ухода зачитываются автоматически.

Для получения перерасчета многодетные женщины могут обратиться лично в отделение СФР или подать заявление через портал Госуслуг.

Ведомство напомнило о праве многодетных матерей на досрочный выход на пенсию. Женщины с тремя детьми могут оформить выплаты на три года раньше — в 54 года вместо 57 лет. Матери четверых детей получают право на пенсию с 53 лет, а воспитавшие пять и более детей — с 50 лет.

Для досрочного оформления пенсии необходимо воспитать детей до восьмилетнего возраста, иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить 30 пенсионных баллов.

Валентина Любашенко