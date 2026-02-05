В Ростове 41% работников отказываются от серых зарплат

В Ростове-на-Дону 41% экономически активных жителей отказываются от работы с серой зарплатой или без официального оформления, при этом 34% готовы согласиться на такие условия найма. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса, мужчины чаще демонстрируют готовность к неофициальной оплате труда по сравнению с женщинами — 39% против 29% соответственно. Среди женщин больше тех, кто считает соблюдение Трудового кодекса РФ обязательным условием при трудоустройстве — 47%.

Недобросовестным работодателям легче влиять на решение горожан старше 45 лет: среди них доля потенциально готовых получать зарплату в конверте составляет 39%, а среди молодежи до 35 лет — только 31%.

Респонденты с высшим образованием реже соглашаются на серые схемы, чем те, у кого среднее профессиональное образование.

Валентина Любашенко