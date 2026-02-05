Турпоток в Ростовскую область превысил 69 тысяч человек в зимние каникулы
Загрузка гостиниц Ростовской области в зимние каникулы увеличилась более чем на треть. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на региональное минэкономразвития.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
По информации ведомства, в новогодние праздники Ростовскую область посетило свыше 69,5 тыс. человек. Из областного центра туристы отправлялись в Азов, Новочеркасск, Старочеркасскую и Таганрог.
По итогам 2025 года общий поток туристов составил более двух млн человек. Наибольший интерес к Ростовской области проявили жители Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы и Московской области, Волгоградской и Воронежской областей, сообщила пресс-служба регионального Минэкономразвития.