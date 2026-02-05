В Ростовской области циркулируют пять респираторных вирусов

В Ростовской области на пятой неделе 2026 года циркулируют пять респираторных вирусов, однако заболеваемость не превышает эпидемический порог и постепенно снижается. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, среди возбудителей гриппа в регионе доминирует штамм А H3N2 — на него приходится 40,4% выявленных случаев. Остальные заболевания провоцируют вирусы негриппозной природы: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. В совокупности эти инфекции составляют 59,6% от общей структуры респираторной заболеваемости.

«Врачи рекомендуют при появлении симптомов простуды или гриппа сразу обращаться за профессиональной помощью и избегать самостоятельного подбора лечения»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко