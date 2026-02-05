ФАС проверит цены на хлеб в Ставропольском крае

В Ставропольском крае управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по поручению центрального аппарата проверит обоснованность цен на наиболее популярные виды хлеба и булочных изделий в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольный орган изучит, насколько обоснованно участники рынка устанавливают оптово-отпускные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Отмечается, что в ходе проверки специалисты проанализируют финансово-экономические показатели хлебопроизводителей и их сбытовых организаций за 2025 год.

«При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — заключают в ФАС.

Константин Соловьев