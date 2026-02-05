Средняя стоимость «квадрата» в апартаментах Крыма выросла за год на 22%

В 2025 году структура продаж на рынке недвижимости Крыма претерпела изменения: наибольшей популярностью пользовались однокомнатные квартиры и студии — их доля составила 41 и 14% соответственно, апартаменты занимали 24,6% от общего объема сделок, свидетельствуют данные системы bnMAP.pro.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя цена квадратного метра апартаментов выросла до 410,4 тыс. руб., что на 22% выше показателя 2024 года, а средняя стоимость лота достигла 30,2 млн руб., увеличившись на 23,3%. По словам Виктории Анохиной, коммерческого директора ГК «Развитие», рост цен и высокая доля апартаментов в структуре сделок отражают интерес к жилью не только как к месту проживания, но и как к инвестиционному инструменту.

Особым спросом пользуются апарт-отели, привлекательные для инвесторов благодаря туристическому потоку, доходности от краткосрочной аренды и более доступным ценам по сравнению с Сочи. Девелоперы предлагают рассрочку и управление через профессиональных операторов, что снижает барьер входа и делает сегмент понятным для новых и опытных инвесторов.

По данным ГК «Развитие», доходность апартаментов в популярных курортных районах Крыма в сезон может достигать 15% годовых, сохраняясь на высоком уровне и в межсезонье. Инвесторы все чаще приобретают объекты на стадии строительства, рассчитывая на рост стоимости к моменту сдачи. В пяти проектах компании средний рост цен за год составил 24%.

Эксперты отмечают, что 2026 год благоприятен для инвестиций в апартаменты, особенно на ранних этапах строительства. Планы по развитию инфраструктуры и создание современной курортной среды повышают долгосрочную привлекательность крымской недвижимости как инвестиционного актива.

Вячеслав Рыжков