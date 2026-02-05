Житель Карачаево-Черкесии осужден на 7 лет за вымогательство

Прикубанский районный суд Карачаево-Черкесии приговорил жителя республики к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство в особо крупном размере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, осужденный на протяжении трех лет систематически требовал деньги у своего дальнего родственника. Угрожая физической расправой и демонстрируя нож, он принуждал потерпевшего передавать денежные суммы от 1 тыс. руб. до 66 тыс. руб. Средства поступали переводами на банковскую карту и наличными. Общая сумма ущерба составила 1,3 млн руб.

28 июля 2024 года подозреваемого задержали сотрудники УУР МВД по КЧР в а. Псыж при попытке скрыться. В ходе обыска его жилища изъяли 50 тыс. руб., полученных от жертвы.

В суде обвиняемый отрицал вину, однако она подтвердилась собранными доказательствами. Отягчающим фактором стал рецидив — ранее он отбывал восемь месяцев в колонии-поселении за аналогичные преступления по решению Черкесского городского суда.

Помимо основного наказания, суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального ущерба в размере 1,3 млн руб. и компенсации морального вреда в сумме 100 тыс. руб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Валентина Любашенко