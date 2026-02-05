Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
НМТП обжалует решение суда по тарифам ФАС на перевалку металлов

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который в декабре 2025 года отказал компании в удовлетворении иска к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о тарифах на перевалку черных металлов. Жалоба зарегистрирована 3 февраля 2026 года, однако к производству пока не принята.

Фото: Пресс-служба ПАО «НМТП»

Спор рассматривается повторно после того, как кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение. В сентябре 2025 года Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу ФАС и отменил решения нижестоящих судов, которые ранее поддерживали позицию портовой компании. Антимонопольное ведомство не согласилось с этими судебными актами. Ранее суды удовлетворили иск НМТП о признании недействительным приказа ФАС о возбуждении антимонопольного дела.

В декабре 2025 года суд первой инстанции отклонил два ходатайства НМТП. Компания настаивала на проведении закрытого судебного заседания, ссылаясь на наличие в материалах дела сведений, составляющих коммерческую тайну, а также просила назначить судебно-экономическую экспертизу. Представитель ФАС возражал против удовлетворения обоих ходатайств, и суд поддержал позицию ведомства.

ФАС возбудила дело в отношении НМТП весной 2024 года. Поводом стал рост тарифов на перевалку черных металлов в порту Новороссийска. В мае 2024 года портовая компания обратилась в суд с требованием признать незаконным приказ антимонопольного органа о возбуждении дела. В качестве третьего лица к процессу был привлечен Абинский электрометаллургический завод из Краснодарского края.

Согласно данным системы «СПАРК», ПАО «Новороссийский морской торговый порт» зарегистрировано в 1992 году в Новороссийске и специализируется на транспортной обработке грузов. Генеральный директор компании — Сергей Киреев. Контролирующая доля в размере 60% уставного капитала НМТП принадлежит ПАО «Транснефть».

Никита Бесстужев

