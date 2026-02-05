В Верхнедонском районе открыли сквер после вмешательства прокуратуры

В Верхнедонском районе благоустройство сквера в станице Мешковской завершили после выявления нарушений графика строительства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ведомство провело проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок. Выяснилось, что в рамках регионального проекта со строительной компанией подписали договор на обустройство общественной территории в станице на сумму более 25 млн руб. При этом подрядчик нарушил сроки выполнения работ.

В настоящий момент благоустройство сквера завершено, общественная территория открылась для жителей.

Константин Соловьев