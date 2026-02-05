Отправление поезда из Москвы в Анапу перенесли из-за взрыва в Тамбовской области

В связи с продолжающимися работами на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, где произошел взрыв цистерн грузового поезда, сошедшего с рельсов, отправление состава из Москвы в Анапу перенесли. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поезд № 12 Москва — Анапа отправится не ранее 18:00 вместо 10:50. Время отправления изменилось еще у шести составов, следующих из Москвы и Саратова в Волгоград, Балаково, Грозный, Москву и Саратов. Также отменены три отправления из Москвы и Воронежа.

По данным пресс-службы компании, пассажиры могут воспользоваться другими поездами, которые следуют по необходимым маршрутам. Деньги за билеты, приобретенные онлайн, будут автоматически возвращены в течение семи дней. Если билеты были куплены за наличный расчет, то для оформления возврата необходимо обратиться в билетные кассы ФПК. Обо всех изменениях пассажиров проинформируют по СМС.

«Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения задержек поездов и восстановления движения», — говорится в сообщении.

Алина Зорина