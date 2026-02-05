Дочерняя компания «Транснефти» поставит насосы для КТК
АО «Русские электрические двигатели», входящее в структуру «Транснефти», передаст Каспийскому трубопроводному консорциуму четыре магистральных насосных агрегата в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора управляющей компании РЭД Дмитрия Туманова.
Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума
Общий контракт предусматривает изготовление 12 агрегатов. Первый уже готов и проходит опытно-промышленные испытания. Остальные 11 единиц запущены в производство с планируемой поставкой в 2026–2027 годах.
Ранее КТК объявлял о намерении заменить насосы с газотурбинными установками на оборудование с электроприводом на ряде станций в период с 2026 по 2028 год.