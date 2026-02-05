Донская полиция запретила въезд в Россию 157 иностранным гражданам

МВД Ростовской области в январе 2026 года запретило въезд в Россию 157 иностранным гражданам и приняло 98 решений об административном выдворении. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации МВД, сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции донского главка депортировали гражданина Армении, ранее отбывавшего наказание в исправительных учреждениях за незаконный оборот наркотиков на территории России. После освобождения из мест лишения свободы его дальнейшее пребывание в стране признали нежелательным. Иностранцу также запретили въезд на территорию Российской Федерации.

«Управление по вопросам миграции продолжает мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства»,— говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко