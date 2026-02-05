Регпроект позволил на Ставрополье перевыполнить план по экспорту продукции АПК

В 2025 году Ставрополье уверенно перевыполнило план по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Фактический объем агроэкспорта достиг

$565,6 млн при плановом показателе Минсельхоза России $546 млн, на зарубежные рынки было отправлено 929,6 тыс. т продукции, отметил заместитель министра сельского хозяйства региона Артем Ильин. Результат во многом стал возможен благодаря реализации регпроекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ставропольском крае» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По данным краевого минсельхоза, в структуре экспортных поставок доминируют зерновые. Всего аграрии региона отправили за рубеж 520,3 тыс. т зерна. На втором месте — мясная и молочная продукция (108,4 тыс. т). На третьем — продукты пищевой и перерабатывающей промышленности (151,8 тыс. т). Предприятия масложирового сегмента отгрузили к дальним берегам 59 тыс. т. И еще 90,1 тыс. т составляет прочая продукция АПК, отправленная на экспорт. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал поручение наращивать объемы агроэкспорта.

География расширяется

За 2025 год произошло расширение географии экспортных поставок: предприятия края стали поставлять свою продукцию в 83 страны. Наиболее крупные потребители —Саудовская Аравия, Китай, Азербайджан, Грузия и Беларусь. Например, на долю КНР приходится 12,9% агроэкспорта края. Китай импортирует из региона мясо птицы, рапсовое масло, зернобобовые, кондитерские изделия и напитки. Общий объем поставок в эту азиатскую страну превысил за год $50 млн. При этом, экспорт ставропольских напитков в КНР вырос в 2025 году в восемь раз. На 26% выросли экспортные поставки в Грузию.

Край активно осваивает рынки государств Африки. Предприятия Ставрополья стали поставлять бутилированную воду и мясо птицы в Либерию, Танзанию и Бенин. Министр экономического развития региона Антон Доронин отметил высокий спрос африканских партнеров на природную минеральную воду. По оценкам минэкономразвития, потенциал рынка бутилированной воды в странах Африки составляет $15 млрд, край делает на эту продукцию стратегическую ставку. В Танзании и Кении, где ощущается дефицит качественной питьевой воды, могут быть созданы крупные логистические хабы для приемки и обработки грузов из Ставрополья.

Турция, Израиль и страны ближнего зарубежья активно импортируют из региона продукцию сахарных заводов. Это направление в регионе также активно развивается. Так, за 11 месяцев 2025 года край экспортировал сахар на $3 млн — вдвое больше, чем годом ранее. Производство сахарной свеклы увеличилось на 13%, урожайность — на 10%.

Амбициозные цели

В паспорте регионального проекта зафиксированы амбициозные цели. В частности, к 2030 году власти края планируют довести экспорт АПК до $938,1 млн. Для сравнения, объемы агроэкспорта всего Северо-Кавказского федерального округа к 2030 году должны достигнуть $1,3 млрд. Основной фокус на Ставрополье делают на развитии экспортной инфраструктуры и кооперации. Задача — сделать так, чтобы производители оперативно доставляли товары за рубеж.

Регион запустил два новых пятилетних проекта. Один из них продвигает ставропольскую продукцию за рубежом, другой — развивает инфраструктуру для экспорта продукции АПК. Эти проекты дополняют госпрограмму «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка». В рамках одного из проектов местные производители расширили ассортимент экспортных товаров: добавили сливочное и подсолнечное масло, маргарин, хлеб, пиво и шоколад.

В регионе нацелены на постепенное увеличение объемов. Если в прошлом году регион экспортировал продукцию АПК на $594,4 млн., то план на 2026 год составляет уже $661,9 млн. Экспортеры Ставрополья намерены увеличить поставки в Азию, на Ближний Восток и в Африку.

Владимир Владимиров перед профильными министерствами и ведомствами поставил задачу учитывать внешнеэкономическую конъюнктуру и укреплять партнерства с дружественными государствами. Особый упор надо и дальше делать на реализацию регионального проекта, который предоставляет производителям края инструменты для роста и развития.

Кроме того, в крае идет активная подготовка кадров для сельского хозяйства и экспортного направления. Потребность в таких специалистах есть у ориентированных на зарубежные поставки предприятиях, которые, в свою очередь, инвестируют в модернизацию инфраструктуры, в совершенствование цепочек поставок и расширение ассортимента.

Все это позволяет отраслевым экспертам прогнозировать, что и по итогам 2026 года Ставропольский край сможет перевыполнить плановые показатели по экспорту продукции агропромышленного комплекса и существенно приблизиться к стратегической цели — $938,1 млн к 2030 году.