«Ростсельмаш» вложил 4,5 млрд рублей в запуск в Ростове покрасочного комплекса

Компания «Ростсельмаш» ввела в эксплуатацию современный покрасочный комплекс площадью 8,6 тыс. кв. м на своем тракторном заводе в Ростове-на-Дону. Инвестиции в запуск нового участка составили 4,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба «Ростсельмаш»

По информации пресс-службы, для запуска производственного комплекса создано 70 рабочих мест. Он выполняет полный цикл технологических операций по подготовке поверхности узлов и деталей. Процесс включает травление, обезжиривание, железофосфатирование и промывку деминерализованной водой.

Для достижения необходимой производительности в комплексе предусмотрены три идентичные ветки покраски. При грунтовании и нанесении эмали применяется электростатический метод, который минимизирует расход лакокрасочных материалов и обеспечивает высокое качество покрытия с равномерной толщиной.

Производственная линия оборудована передовыми автоматизированными системами. Помимо работы конвейера, автоматически выполняются операции по смешиванию и приготовлению лакокрасочных составов, дожигу газов, фильтрации и деминерализации воды для подготовки поверхности.

«В состав комплекса входят современная лаборатория, печь пиролизного обжига и камера высоконапорной мойки для очистки оснастки. Новая линия производительностью 222 кв.м окрашиваемой поверхности в час позволит полностью обеспечить потребности тракторного завода в собственной окраске»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко