Жительница Краснодара погибла под колесами иномарки на улице Московской

В Краснодаре произошла авария, в которой погибла 61-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Авария произошла около 05:40 мск 5 февраля. 23-летний водитель автомобиля марки Audi, двигаясь по улице Московской со стороны улицы Солнечной в сторону Зиповской, сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Алина Зорина