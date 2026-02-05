Жителя Абинского района будут судить за ДТП с тремя погибшими

Прокуратурой Абинского района в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, по вине которого в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

В ходе предварительного следствия установлено, что в июле 2025 года житель Абинского района управлял автомобилем Lada 2107, в темное время суток он двигался по федеральной автомобильной дороге А-146 Краснодар—Верхнебаканский со стороны Новороссийска в сторону Краснодара. В салоне автомобиля находились три пассажира. Во время поворота налево вне перекрестка водитель не уступил дорогу встречной машине, а также создал опасность для движения и помеху другим участникам дорожного движения, из-за чего столкнулся с передней частью мотоцикла Honda VTX 1800.

В результате аварии водитель мотоцикла, его пассажир, а также пассажир автомобиля, находившийся на переднем сиденье, погибли. Другой человек, находившийся на заднем сиденье, получил тяжкие телесные повреждения.

Причиной ДТП стало нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Уголовное дело передано в Абинский районный суд.

Максимальное наказание за данное преступление составляет семь лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на три года.

Алина Зорина