Севастополь вошел в топ регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей в 2025 году

Объединенное кредитное бюро подвело итоги анализа кредитных рейтингов жителей регионов России за 2025 год. Средний показатель по стране составил 710 баллов, что на два пункта ниже уровня 2024 года, когда он достигал 712 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Самый высокий средний кредитный рейтинг вновь зафиксирован в Москве — 776 баллов, что на один пункт меньше, чем годом ранее. В число регионов с наиболее высокими значениями также вошли Санкт-Петербург (771 балл), Чувашия (766), Магаданская область (756), Московская область (753), Севастополь и Удмуртия (по 751 баллу), Ханты-Мансийский автономный округ (750), Воронежская область (749) и Нижегородская область (744). Наиболее заметный рост в этой группе показал Севастополь, прибавив девять пунктов за год.

Самые низкие значения кредитного рейтинга отмечены в Республике Тыва, где средний показатель составил 598 баллов. В нижней части рейтинга также оказались Карачаево-Черкесия (636 баллов), Республика Алтай (645), Коми-Пермяцкий округ (655), Забайкальский край (659), Агинский Бурятский округ (662), Ингушетия (669), Бурятия (671), Северная Осетия (679) и Хакасия (680). При этом наиболее существенное улучшение за год зафиксировано в Агинском Бурятском округе — сразу на 35 пунктов.

Аналитики ОКБ также отметили устойчивую разницу между кредитными рейтингами жителей регионов и административных центров-миллионников. В 2025 году показатели в столицах субъектов РФ, как правило, превышали среднеобластные. Максимальный разрыв зафиксирован в Красноярском крае — 60 пунктов, где средний рейтинг жителей региона составил 675 баллов, а в Красноярске — 735 баллов. Минимальная разница отмечена в Самарской области — девять пунктов.

В ОКБ связывают более высокие рейтинги жителей столиц с концентрацией экономической активности, более стабильными доходами и большим опытом использования кредитных продуктов, что способствует формированию более дисциплинированной модели заимствований.

Вячеслав Рыжков