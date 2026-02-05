В Новороссийске остановили ввоз в Краснодарский край партии груш из Турции объемом 18,6 тонн

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора пресекло ввоз в Краснодарский край партии груш из Турции объемом 18,6 т из-за выявления карантинного вредителя. Нарушение было зафиксировано 28 января 2026 года в морском пункте пропуска Новороссийск в ходе фитосанитарного контроля.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В партии продукции обнаружена многорядная муха-горбатка — карантинный объект, ограниченно распространенный на территории Евразийского экономического союза. Факт заражения был подтвержден лабораторной экспертизой Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Во избежание заноса и распространения карантинных вредных организмов на территории России зараженную партию подкарантинной продукции обеззаразили в установленном порядке.

Вячеслав Рыжков