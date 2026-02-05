Поезда в Новороссийск задержаны из-за ЧП в Тамбовской области

РЖД задействовали альтернативные схемы перевозки пассажиров из-за ограничения движения в районе барьерного участка на станции Кочетовка. Пассажиры поездов №738 Москва—Воронеж и №739 Воронеж—Москва доставляются автотранспортом между станциями Мичуринск-Уральский и Хоботово, после чего продолжают следование по маршруту на поездах. Поезд №266 Москва—Новороссийск был пропущен через грузовой парк станции Кочетовка.

С отклонением от графика следуют поезда №266 и №30 Москва—Новороссийск, №102 Москва—Адлер, №70 Москва—Липецк, №2 Москва—Волгоград, №48 Москва—Балаково, №738 Москва—Воронеж, №380 Москва—Камышин, №46 Москва—Тамбов, №101 Адлер—Москва, №3 Кисловодск—Москва, №35 Адлер—Санкт-Петербург, №37 Имеретинский Курорт—Нижний Новгород, №739 Воронеж—Москва, №139 Кисловодск—Архангельск и №109 Астрахань—Санкт-Петербург.

В компании сообщили, что принимают меры для сокращения времени отставания.

На станции Кочетовка2 в Тамбовской области грузовой поезд с бензином сошел с рельсов, начался пожар и взрывы цистерн. Изза этого движение на участке временно остановили, что привело к задержкам пассажирских рейсов.

Вячеслав Рыжков