В Новороссийске устранили аварию, оставившую без тепла почти 40 МКД

Коммунальная авария в Новороссийске, из-за которой без отопления оставались почти 40 многоквартирных домов и пять социальных объектов, устранена. Как сообщили в Telegram-канале городских теплосетей, специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы и приступили к заполнению системы с последующим набором температурных параметров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Авария произошла 4 февраля после отключения электроэнергии, что привело к гидроудару на котельной и порыву тепловой сети. В результате подача тепла была приостановлена в 37 многоквартирных домах, а также в туберкулезном и кожно-венерологическом диспансерах, двух детских садах и школе. В теплосетях уточнили, что восстановление теплоснабжения будет осуществляться поэтапно.

По данным синоптиков, в среду температура воздуха на Черноморском побережье Кубани колеблется от минус 1 до плюс 4 градусов, в районе Новороссийска сохраняется сильный ветер с порывами до 20–25 м/с.

Вячеслав Рыжков