Урожайность овощей в КБР увеличилась в 2,5 раза

Аграрии Кабардино-Балкарии собрали более 466 тыс. т овощей открытого и закрытого грунта, увеличив показатель на 1,2% к уровню 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Отмечается, что площадь под овощами открытого грунта увеличилась до 16,6 тыс. га. Средняя урожайность выросла более чем в 2,5 раза и достигла 271 ц/га.

По данным властей, рост производительности стал результатом внедрения современных агротехнологий.

