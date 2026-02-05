Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Урожайность овощей в КБР увеличилась в 2,5 раза

Аграрии Кабардино-Балкарии собрали более 466 тыс. т овощей открытого и закрытого грунта, увеличив показатель на 1,2% к уровню 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что площадь под овощами открытого грунта увеличилась до 16,6 тыс. га. Средняя урожайность выросла более чем в 2,5 раза и достигла 271 ц/га.

По данным властей, рост производительности стал результатом внедрения современных агротехнологий.

Константин Соловьев

Новости компаний Все