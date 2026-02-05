В Туркменском округе завершили капремонт основных водных магистралей

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» завершил капитальный ремонт магистральных водопроводов в Туркменском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба предприятия. Специалисты заменили аварийные участки общей протяженностью 1,8 км, включая водоводы от очистных сооружений сел Александрия и Дивное.

Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Фото: ГУП СК «Ставрopolькрайводоканал»

Бригады обновили асбестоцементные трубы 1970-х годов на современные полиэтиленовые. В частности, они проложили более 1,2 км новых труб от ОСВ Дивное между насосными станциями поселка Новокучерлинский и села Кендже-Кулак, а также 600 метров магистрали от Кендже-Кулак до аула Шарахалсун. Ремонту предшествовали 10–15 аварий ежегодно на этих линиях, особенно летом при пиковом спросе.

Стабильное водоснабжение получили 20 тысяч жителей 17 населенных пунктов. От ОСВ Александрия вода теперь надежно доходит до аула Маштак-Кулак, поселков Чур, Березовский, Владимировка, Красная Поляна, Поперечный и сел Казгулак, Камбулат, Летняя Ставка, Малые Ягуры, Овощи — всего 14,5 тысячи человек. От Дивное подача улучшилась для 5,6 тысячи жителей сел Кендже-Кулак, Кучерла, Сабан-Антуста, Шарахалсун и поселков Новокучерлинский, Красный Маныч.

Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» профинансировал основные работы из федерального и краевого бюджетов. Предприятие добавило средства из собственной программы капремонта, а минЖКХ края поставило трубы из аварийного запаса. Погода и проход магистралей по сельхозземлям и частным участкам усложнили задачу.

В 2025 году край обновил 4,3 км водоводов в Туркменском и Труновском округах для 6,9 тысячи человек, плюс 3,5 км в Туркменском и Благодарненском для 17,5 тысячи. К февралю 2026 года работы полностью завершились, что решило проблему дефицита воды в округе, вызванного ветхими очистными в Дивном. Жители отмечают рост надежности подачи важнейшего ресурса.

Станислав Маслаков