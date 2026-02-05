На Дону за сутки произошло 10 пожаров

В Ростовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 10 техногенных пожаров и последствия четырех дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В устранении чрезвычайных ситуаций участвовали 92 сотрудника ведомства. На место происшествий выехали 23 единицы специализированной техники.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в регионе с начала года в 354 пожарах погибли 18 человек. Основными причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем, в том числе с обогревателями, а также неисправности электрической техники.

Константин Соловьев