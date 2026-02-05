Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Северной Осетии более 7 тысяч жителей прошли медицинскую реабилитацию

В Северной Осетии более 7 тыс. жителей прошли медицинскую реабилитацию в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Восстановление после операций и перенесенных заболеваний в регионе обеспечивают 16 лечебных учреждений. По данным властей, для Республиканской клинической больницы, Республиканской детской клинической больницы, поликлиники №1 Владикавказа и Пригородной районной больницы приобрели десятки единиц медоборудования.

В 2025 году в поликлинике №7 создали отделение амбулаторной реабилитации, где установили более 50 единиц оборудования на сумму свыше 30 млн руб.

Константин Соловьев

