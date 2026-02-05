В морском порту Сочи 5 февраля пройдут учебные стрельбы

В Сочи 5 февраля в акватории морского порта запланировано проведение учебных стрельб, сообщает пресс-служба администрации курорта. Учения будут проходить в течение дня — с 09:00 до 22:00. Перед началом мероприятий предусмотрено речевое оповещение населения, чтобы избежать паники и недоразумений.

Власти и ответственные службы призвали сочинцев и туристов сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к происходящему. Подчеркивается, что подобные мероприятия носят плановый характер и направлены на отработку действий военных подразделений в рамках обеспечения безопасности. Проведение учебных стрельб является частью комплекса профилактических и тренировочных мероприятий в условиях текущей обстановки.

На фоне учений в регионе продолжают действовать усиленные меры безопасности. В период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Часть из них была нейтрализована над акваторией Азовского моря, а также над территориями Белгородской области, Краснодарского края, Республики Крым, Курской и Брянской областей. Соответствующая информация была доведена до общественности в официальном порядке.

В условиях складывающейся обстановки в Краснодарском крае введены дополнительные ограничения, касающиеся распространения информации, связанной с применением беспилотников и функционированием систем противовоздушной обороны. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Документом установлен запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию любых сведений о работе средств ПВО, радиоэлектронной борьбы и применении БПЛА.

Мария Удовик