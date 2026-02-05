Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Ростовской областью в ночь на 5 февраля сбили 27 БПЛА

Над территорией Ростовской области в ночь на 5 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили 27 беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате падения обломков дрона в Батайске был ранен водитель грузового автомобиля. Повреждения также получили пять автомобилей на стоянке агропредприятия и здание склада. В Новошахтинске обломки повредили фасад и остекление здания.

Константин Соловьев

Новости компаний Все