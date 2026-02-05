Воздушной атаке подверглись 12 городов и районов Ростовской области

Ростовская область ночью 5 февраля подвергалась массированной воздушной атаке. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным властей, около 30 беспилотников были уничтожены в 12 городах и районах. Кроме Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Новошахтинска и Азовского района, дроны сбили в Неклиновском, Октябрьском сельском, Каменском, Красносулинском, Зерноградском районах, городе Каменск-Шахтинском и Шахтах.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Константин Соловьев