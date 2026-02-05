Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В результате атаки БПЛА ранен мужчина в Батайске и поврежден дом в Новошахтинске

В Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском, Новошахтинском и Азовским районом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В результате падения обломков дрона в Батайске был ранен водитель грузового автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. По оценкам медиков, угрозы жизни нет.

Кроме того, в Батайске повреждения получили пять автомобилей на стоянке агропредприятия и здание склада. В настоящий момент возгорания на объекте нет.

В Новошахтинске обломки повредили фасад и остекление здания. Проживающая в доме семья из четырех человек в эвакуации не нуждается, отметил глава региона.

Константин Соловьев

