Главные новости за 4 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области в 2026 году в экономзоне и ИП ожидается запуск трех производственных проектов — завода по выпуску алюминиевой банки компании «Альба» за 11 млрд руб., третьей очереди предприятия «Воронежсельмаш» за 1,5 млрд руб., а также производства самоклеящихся материалов «Босла» за почти 1 млрд руб. В прошлом году запустили один завод.

Комментируя вопрос о проблемах со связью, глава Белгородской области Вячеслав Гладков признался, что оказался среди 77 человек, застрявших в лифтах во время вчерашнего блэкаута. В тот момент он направлялся на заседание оперштаба. Он позвонил, и аварийные службы оперативно отработали «освобождение».

В Ленинском райсуде Курска перед заседанием по уголовному делу о хищении 153 млн руб. при строительстве линий обороны на границе с Украиной подсудимый Владимир Лукин, который возглавлял областную корпорацию развития, заявил, что ему не стыдно смотреть курянам в глаза. Заявление прокомментировал губернатор Александр Хинштейн: «А мне стыдно. Стыдно, что такие, как Лукин, его покровители и подельники, работали в системе власти».

Апелляционный суд отклонил жалобу сборщика китайских электрокаров ООО «Моторинвест» в Липецкой области и встал на сторону Воронежской таможни. В сентябре 2024 года — апреле 2025-го таможня проверяла ввезенные компанией товары — задние фонари марки Evolute, поставленные из Китая. По итогам был составлен акт, согласно которому «Моторинвест» якобы заявил недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, не включив в нее расходы на разработку и изготовление специальной документации. ФТС посчитала, что это увеличило бы стоимость фонарей, и доначислила липецкой компании платежи в размере 4,8 млн руб. С учетом пеней общая сумма задолженности составила 6 млн руб.

Днем на станции Кочетовка-2 в Мичуринском округе Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с бензином. Пострадавших нет, однако загорелось топливо. На месте работают пожарные и восстановительные поезда. Движение составов через станцию приостановлено. В РЖД создан оперативный штаб для ликвидации последствий инцидента. Предварительно установлено, что загорелись пять цистерн, позже их число выросло до 11. Сейчас ликвидация пожара продолжается.

Анна Швечикова