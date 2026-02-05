На Кубани 5 февраля ожидаются морозы, туман и порывистый ветер

На Кубани 5 февраля сохранится морозная погода, ночью температура местами опустится до -21 °С. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, на дорогах — гололедица. Восточный ветер составит 4–9 м/с, днем местами порывы усилятся до 9–14 м/с, на азовском побережье — до 15–18 м/с.

Ночью температура воздуха составит -8…-13 градусов, в северной половине края — -16…21 градусов. Днем ожидается 0…+5 °С, в южных районах потеплеет до +5 градусов, тогда как на севере сохранится мороз до -10. В горах ночью прогнозируют -9…-14 градусов, а днем -1…-6 °С.

На черноморском побережье осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6–11 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-6 градусов, а днем потеплеет до +4…+9.

В Краснодаре ночью ожидается -8…-10 градусов, днем — 0…2 °С. Прогнозируется переменная облачность без осадков, на дорогах сохранится гололедица.

Никита Бесстужев