Главные новости за 4 февраля. Кавказ

За пять лет в Ставропольском крае в рамках федеральных программ построили свыше 240 км водопроводных сетей. Модернизация улучшила водоснабжение для 300 тыс. жителей региона. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Рябикин.

Регионы Северного Кавказа столкнулись с последствиями сильных снегопадов. Коммунальные службы Ставропольского края, Дагестана и Северной Осетии продолжают расчистку дорог, сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на руководителей городов и администраций республик.

Ставропольский краевой фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысит общий портфель микрозаймов на 9 млрд руб. уже в 2026 году, пишет ТАСС со ссылкой на главу фонда Сергея Шабайкина.

Предприятия Северной Осетии при поддержке Центра «Мой бизнес» заключили 26 экспортных контрактов за 12 месяцем прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в социальных сетях.

Северо-Кавказская магистраль направила свыше 26 млрд руб. в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 2025 год. При этом, в Ставропольскую казну было перечислено 670,9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Аграрии Ставропольского края активно готовятся к весенним полевым работам 2026 года и уже накопили 156,1 тыс. тонн минеральных удобрений — это 44% от общей потребности в 355,7 тыс. тонн на первое полугодие, сообщили в региональном минсельхозе.