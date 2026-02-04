Главные новости за 4 февраля. Сочи

«Банк Дом.РФ» предоставил девелоперу Gravion кредитное финансирование в объеме 35,5 млрд руб. для реализации проекта строительства премиального гостиничного комплекса в Сочи. Кредитная линия открыта на возведение пятизвездочного отеля «Сиалия Космос Селекшн», который планируется разместить в Адлерском районе курорта.

Пилоту Сергею Белову, который в 2023 году выполнил экстренную посадку самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, предложили продолжить профессиональную деятельность в одной из авиакомпаний азиатского региона.

В горных районах вблизи Сочи зафиксировано резкое увеличение высоты снежного покрова после мощного снегопада, прошедшего в течение минувших суток. Количество свежевыпавшего снега на отдельных высотных отметках достигло 26 см, а общая высота сугробов в верхней части склонов приблизилась к трехметровой отметке.

В районе Мацесты выявили незаконную рубку деревьев с ущербом более 10 млн руб. Вырубке подверглись 85 сырорастущих деревьев ценных пород, находившихся в хорошем санитарном состоянии и достигших зрелого возраста.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции, признавшего, что владелец ресторана «Дельфин и русалка» в Сочи нарушил права на одноименное музыкальное произведение Игоря Николаева. Владелец ресторана обязался выплатить компенсацию в размере 800 тыс. руб.

Экс-судье Центрального райсуда Сочи предъявили обвинение по 14 эпизодам. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.