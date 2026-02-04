Главные новости за 4 февраля. Новороссийск

Полиция Новороссийска организовала проверку по факту ДТП с пенсионерами. Водитель автомобиля допустил столкновение с пожилым прохожим, сдавая назад в одном из дворов многоквартирного дома.

В Новороссийске утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она составила 256,3 тыс. руб.

Администрация Новороссийска установила порядок предоставления выплаты на санаторно-курортное лечение для родителей погибших участников СВО. Максимальная сумма выплаты составляет 100 тыс. руб.

Жителя Новороссийска обманули на 4 млн руб. при покупке автомобиля из Европы по низкой цене, мужчина стал жертвой мошенников.

Совладелец «Сафари-парка» не смог взыскать убытки с партнера за торговую деятельность на территории геленджикского зоопарка в 2022–2023 годах, следует из картотеки арбитражных дел.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы в настоящее время не готовы к открытию.

Краевое отделение «Единой России» согласовало кандидатуру Светланы Масловой на должность главы Анапы.

На четвертый этап благоустройства набережной в Кабардинке выделили более 216 млн руб. из бюджета Геленджика. На набережной планируют модернизировать фонтан, оборудовав его светомузыкальной техникой и огневыми установками.