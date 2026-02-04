В Дагестане возбудили уголовное дело из-за разбитых дорог

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц управления ЖКХ Махачкалы из-за неудовлетворительного состояния дорог на улице Виноградной в поселке Ленинкент. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы возбудил дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) на основании информации из СМИ. Расследование ведется по факту ненадлежащего обеспечения транспортной инфраструктуры.

По версии следствия, сотрудники МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы» не исполнили должностные обязанности. Они не провели необходимые работы по устройству и содержанию дорожного покрытия улицы Виноградной согласно государственным стандартам.

В результате халатности на дороге образовались выбоины, разрушилась проезжая часть и скапливается вода. Отсутствие пешеходных тротуаров и другой необходимой инфраструктуры нарушило права жителей поселка.

В ходе расследования следственное управление совместно с городской администрацией приняло меры для обеспечения безопасного проезда к образовательным учреждениям. Провели работы по выравниванию дорожного полотна. Укладку асфальтобетонного покрытия выполнят при подходящих температурных условиях с соблюдением всех технологических требований.

Расследование находится под контролем руководителя следственного управления.

Валентина Любашенко