В Черноземье 6 февраля ожидается морозная и пасмурная погода, до –21°C

В пятницу, 6 февраля, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от –6°C до –21°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит –6°C...–11°C, а порывы ветра не превысят 9 м/с. Возможен небольшой снег.

В Воронеже температура воздуха составит –17°C, днем будет –11°C, вечером поднимется до –10°C, а ночью — до –9°C. Порывы ветра до 9 м/с. Ночью может выпасть снег.

В Курске температура утром составит –12°C, днем будет –9°C, вечером останется на том же уровне, а ночью поднимется до –8°C. Ветер до 10 м/с. Временами прогнозируется небольшой снегопад.

В Липецке утром температура воздуха опустится до –20°C, днем будет –13°C, вечером поднимется до –12°C, а ночью — до –10°C. Ветер с порывами до 10 м/с. Ночью может выпасть снег.

В Орле утром температура составит –14°C, днем будет –11°C, вечером поднимется до –10°C, а ночью — до –9°C. Ветер — до 9 м/с. Почти весь день возможен небольшой снегопад.

В Тамбове утром температура составит –21°C, днем будет –13°C, вечером поднимется до –12°C, а ночью — до –10°C. Ветер с порывами до 8 м/с. Ночью ожидается снег.

Алина Морозова